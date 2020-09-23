Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205 bin 571
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Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205 bin 571

23.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:09
Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205 bin 571

Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 571'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 571'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 205 bin 571 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 101 bin 51 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 348 bin 560 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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