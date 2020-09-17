Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 201 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 201 bini geçti

Gelen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 bin 435'e yükseldi.

Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 201 bini geçti
17.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:25

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 bin 435'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 201 bin 435 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 831 bin 330 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 120 bin 230 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 201 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 17:28:51. #1.15#
title