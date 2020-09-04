Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi Son dakika haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 191 bin 144 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 338 bin 119 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 575 bin 866 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA