Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi
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Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi

Son dakika haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi.

Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi
04.09.2020 18:04 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:08

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 144'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 191 bin 144 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 338 bin 119 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 575 bin 866 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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