Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 188 bin 973'e yükseldi
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Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 188 bin 973'e yükseldi

Son dakika haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 bin 973'e yükseldi.

Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 188 bin 973'e yükseldi
02.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:40

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 bin 973'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 188 bin 973 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 260 bin 612 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 497 bin 984 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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