Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 173 bin 143'e yükseldi Gelen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 143'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 143'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 173 bin 143 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 569 bin 520 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 922 bin 936 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA