Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 144 bini geçti
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Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 144 bini geçti

Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 bin 987'ye yükseldi.

Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 144 bini geçti
22.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:40

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 bin 987'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 144 bin 987 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 30 bin 936 kişiye ulaştı. Bunların arasından 1 milyon 887 bin 582 kişinin de iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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