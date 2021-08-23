Son dakika haberi! ABD'de halkın büyük bölümü okullarda maske ve aşı zorunluluğunu destekliyor

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de yapılan bir araştırma, Amerikalıların büyük bölümünün okullarda maske kullanma ve aşı zorunluluğunu desteklediğini ortaya koydu.