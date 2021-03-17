Son dakika haberi | ABD'de göçmen taşıyan kamyonet, polisten kaçarken kamyonla çarpıştı: 8 ölü
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Son dakika haberi | ABD'de göçmen taşıyan kamyonet, polisten kaçarken kamyonla çarpıştı: 8 ölü

17.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:05
Son dakika haberi | ABD'de göçmen taşıyan kamyonet, polisten kaçarken kamyonla çarpıştı: 8 ölü

Son dakika haberler... ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Del Rio şehrinde, içinde göçmenlerin bulunduğu bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi öldü.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Del Rio şehrinde, içinde göçmenlerin bulunduğu bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi öldü.

Yetkililer, ABD-Meksika sınırında bulunan Del Rio şehrinde, 15 Mart'ta, içinde göçmenlerin bulunduğu kamyonet ile kamyonun çarpıştığını, kazada 8 göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Göçmenlerle dolu kamyonetin, trafik kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından kovalandığını ifade eden yetkililer, kazanın kaçış esnasında meydana geldiğini açıkladı.

Del Rio şehri, göçmenlerin geçiş noktası olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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