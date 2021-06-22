Son dakika haberi: ABD'de endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
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Son dakika haberi: ABD'de endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

Son dakika haberi: ABD'de endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre New York borsası, büyük teknoloji hisselerinde toparlanmanın etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, büyük teknoloji hisselerinde toparlanmanın etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 68,61 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,2 artarak 33.945,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 4.246,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 14.253,27 puana yükseldi.

Teknoloji hisseleri kazanımlara öncülük etti. Netflix hisseleri yaklaşık yüzde 2,40 artarken, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft hisseleri yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Bu arada dünyanın en büyük ve en eski kripto para birimi Bitcoin, gün içinde ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altına düştü. Fakat gün sonu gelen alımlarla toparlanarak 32 bin doların üzerine çıktı.

Fed yalnızca enflasyon korkusuyla faiz artırmayacak

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'nde sunumunda, Fed'in iş gücü piyasasında "geniş tabanlı ve kapsayıcı" bir toparlanmayı teşvik etme hedefini ve yalnızca enflasyon korkusuna dayanarak faiz oranlarını çok hızlı yükseltmeme niyetini teyit etti.

Fed'in enflasyon korkusundan faiz artışını önden yüklemeli şekilde yapmayacağını dile getiren Powell, faiz artırımı için gerçek enflasyonu bekleyeceklerini vurguladı.

Powell, "Enflasyondaki 'geçici' söylemine önemli oranda güveniyorum." ifadesini kullanarak, yüzde 5 enflasyonun kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Enflasyonun geleceğine ilişkin hala birçok belirsizlik olduğunu vurgulayan Powell, "1970'lerdeki gibi bir enflasyon görmemiz oldukça olasılık dışı." dedi.

Fed Başkanı Powell, Pandemi bağlantılı enflasyon yükselişinin ne zaman sona ereceğini tahmin etmenin güç olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 salgınını, okulların kapalı olmasını ve işsizlik yardımlarını insanları işten uzak tutan etkenler arasında gösteren Powell, sonbaharda iş gücü piyasasında önemli gelişmelerin görüleceğine işaret etti.

Powell, artan borçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Borç üzerine çalışmanın da zamanı gelecek ama şimdilik doğru zaman değil." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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