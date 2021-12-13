Son dakika haberi... ABD'de cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... ABD'de cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Son dakika haberi... ABD'de cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.

Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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