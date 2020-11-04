Son dakika haberi: ABD'de başkanlık yarışında Trump Kentucky'i, Biden Vermont'ı kazandı

Son dakika haberleri: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan