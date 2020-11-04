Son dakika haberi! ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerden Texas'ı Trump kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerden Texas'ı Trump kazandı

04.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:24
Son dakika haberi! ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerden Texas'ı Trump kazandı

Son dakika habere göre NEW ABD'de başkanlık seçimlerinde adaylar açısından kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

NEW ABD'de başkanlık seçimlerinde adaylar açısından kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Texas'ta 38 delege kazanarak, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı. Biden ise 223 delege almış durumda bulunuyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

ABD Başkanlık Seçimlerinde Florida Neden Önemli?
ABD Başkanlık Seçimlerinde Florida Neden Önemli?
ABD'de başkanlık seçimi - Oy verme
ABD'de başkanlık seçimi - Oy verme
ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları arasında kavga anı kamerada
ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları arasında kavga anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Geert Wilders Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Yonca Evcimik Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerden Texas'ı Trump kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 09:24:25. #1.15#
title