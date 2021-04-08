Son dakika haberi: ABD, Çin'in askeri modernizasyon çabalarına destek verdikleri gerekçesiyle 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı

Son dakika haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in askeri modernizasyon çabaları ve kitle imha silahları programlarını destekledikleri gerekçesiyle 7 Çinli teknoloji merkezi ve şirketinin kara listeye eklendiğini duyurdu.