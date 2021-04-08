Son dakika haberi: ABD, Çin'in askeri modernizasyon çabalarına destek verdikleri gerekçesiyle 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı
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Son dakika haberi: ABD, Çin'in askeri modernizasyon çabalarına destek verdikleri gerekçesiyle 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: ABD, Çin'in askeri modernizasyon çabalarına destek verdikleri gerekçesiyle 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı

Son dakika haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in askeri modernizasyon çabaları ve kitle imha silahları programlarını destekledikleri gerekçesiyle 7 Çinli teknoloji merkezi ve şirketinin kara listeye eklendiğini duyurdu.

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ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in askeri modernizasyon çabaları ve kitle imha silahları programlarını destekledikleri gerekçesiyle 7 Çinli teknoloji merkezi ve şirketinin kara listeye eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşların ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Jinan, Shenzhen, Wuxi ve Zhengzhou Ulusal Süper Bilgisayar Merkezleri ile Shanghai Yüksek Performanslı Entegre Devre Tasarım Merkezi, Sunway Mikroelektronik ve Tianjin Phytium Bilgi Teknolojisi şirketinin kara listeye eklendiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, ihracat kontrollerine tabi tutulacak söz konusu kuruluşların, Çin'in askeri aktörlerini, istikrarı bozan askeri modernizasyon çabalarını ve kitle imha silahlarına yönelik programlarını destekleyen faaliyetlerde yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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