Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak
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Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

18.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:02
Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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