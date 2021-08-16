Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza...

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim" dedi.