Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza...
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Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza...

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, 'Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza... - Haberler
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