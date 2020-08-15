Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, durumu kritik olan kardeşini hastanede ziyaret etti Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump (74), 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump'u New York'taki hastanede ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump (74), 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump'u New York'taki hastanede ziyaret etti. Robert Trump'ın hastalığı açıklanmazken durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yetkililer Cuma günü yaptığı açıklamada, Robert Trump'ın durumunun ciddi olduğu ve New York Presbiteryen Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti. Başkanın küçük erkek kardeşi 'çok hasta' olarak tanımlandı ve hastalığının ayrıntıları açıklanmadı.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR"

Donald Trump, Robert'ın hastanede 'zor zamanlar geçirdiğini' söyledi ve New York'a gitmeden önce gazetecilere "Şu anda hastanede, umarım iyi olur" dedi. Trump ayrıca "Harika bir kardeşim var, uzun zamandır harika bir ilişkimiz var. Şu anda hastanede, umarım iyi olur. Zor zamanlar geçiriyor" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA