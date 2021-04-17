Son dakika haberi | ABD Başkanı Biden, ülkeye gelecek göçmen sayısını yükseltme sözünden döndü
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Son dakika haberi | ABD Başkanı Biden, ülkeye gelecek göçmen sayısını yükseltme sözünden döndü

Son dakika haberi | ABD Başkanı Biden, ülkeye gelecek göçmen sayısını yükseltme sözünden döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberi... ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump tarafından belirlenen yıllık 15 bin göçmen kabul şartının değişmeyeceğini açıkladı.

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ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump tarafından belirlenen yıllık 15 bin göçmen kabul şartının değişmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Şubat ayında yükselteceğini belirttiği 'yıllık göçmen kabul sayısı' şimdilik Trump'ın belirlediği şekilde kalacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayında eski Başkan Trump tarafından belirlenen yıllık 15 binlik göçmen kabul sayısını yükseltme ve bir sonraki mali yıl için yıllık göçmen kabul sınırını 125 bine çıkarma sözü vermişti. Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, 15 binlik sınırın değişmeyeceği açıklandı. Biden, Şubat ayında yaptığı açıklamalarda ABD'nin göçmen meselelerindeki ahlaki liderliğinin önemini ve ABD'nin diğer ülkeleri de kapılarını ardına kadar açmaya zorlayacağını belirtmişti. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki dünkü basın toplantısında, ABD'nin güney sınırına gelen göçmen sayısındaki artışın başkanın üst sınırı yükseltme sözünü yerine getirmeme kararında bir faktör oynadığını kabul etti.

KONGRE ÜYESİ OCASIO COTEZ'DEN 'SÖZÜNDE DUR' ÇAĞRISI

New York'tan kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Biden'ın bu vaatten vazgeçmesine tepki gösterdi. Ocasio Cortez, "Kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez. Biden göçmenleri hoş karşılayacağına söz verdi ve insanlar bu söze dayanarak ona oy verdi. Trump yönetiminin tarihsel olarak düşük göçmen kabul sınırı da dahil olmak üzere yabancı düşmanı ve ırkçı politikalarını sürdürmek tamamen yanlış. Sözünde dur" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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