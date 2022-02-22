Son dakika haberi | ABD Başkanı Biden, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım kararı aldıklarını, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın kişilere de yaptırım...
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım kararı aldıklarını, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın kişilere de yaptırım getireceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım kararı aldıklarını, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın kişilere de yaptırım getireceklerini açıkladı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel