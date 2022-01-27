Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden'dan, orduda "cinsel tacizin" suç sayılmasına yönelik kararname - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden'dan, orduda "cinsel tacizin" suç sayılmasına yönelik kararname

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden'dan, orduda

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, cinsel tacizin Askeri Adalet Kanunu kapsamında "suç" sayılmasına yönelik kararname çıkardı.

ABD Başkanı Joe Biden, cinsel tacizin Askeri Adalet Kanunu kapsamında "suç" sayılmasına yönelik kararname çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın imzaladığı kararname kapsamında, aile içi şiddet olaylarına ordunun müdahalesi güçlendirilecek ve askerlerin karşı tarafın rızası olmadan samimi pozlarını paylaşması durumunda verilen cezalar da ağırlaşacak.

2020 mali yılında 6 bin 290 asker, ABD ordusunda cinsel tacize uğradığını bildirmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Adalet, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title