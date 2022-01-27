Son dakika haberi! ABD Başkanı Biden'dan, orduda "cinsel tacizin" suç sayılmasına yönelik kararname

ABD Başkanı Joe Biden, cinsel tacizin Askeri Adalet Kanunu kapsamında "suç" sayılmasına yönelik kararname çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın imzaladığı kararname kapsamında, aile içi şiddet olaylarına ordunun müdahalesi güçlendirilecek ve askerlerin karşı tarafın rızası olmadan samimi pozlarını paylaşması durumunda verilen cezalar da ağırlaşacak.

2020 mali yılında 6 bin 290 asker, ABD ordusunda cinsel tacize uğradığını bildirmişti.