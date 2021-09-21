Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden: ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeye kararlıdır

ABD Başkanı Biden, bugün Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantılarında konuşma yaparak "ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeye kararlıdır. İran'ı diplomasi yoluyla JCPOA'ya geri döndürmek için P5+1 ile çalışıyoruz. İran da aynısını yaparsa biz de tam uyumluluğa geri dönmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Biden bugün yaptığı konuşmasında, teknolojiye değinerek "Yeni bir çağla, insan varlığının her yönünü serbest bırakma ve yeniden şekillendirme potansiyeline sahip yeni teknolojiler ve olanaklar çağıyla karşı karşıyayız. Bu teknolojilerin insanları güçlendirmeye mi yoksa baskıyı derinleştirmeye mi zorlandığını belirlemek hepimize bağlı" dedi. Biden biyoteknoloji, kuantum hesaplama, 5G, yapay zeka ve daha pek çok alanda yeni gelişmelerin insanları ayağa kaldırmak, sorunları çözmek ve insan özgürlüğünü ilerletmek için kullanılmasını sağlamak adına demokratik ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Nükleer güç konusunda Kuzey Kore'ye değinen Biden "Benzer şekilde, Kore yarımadasının tamamen nükleer silahlardan arındırılması için ciddi anlamda sürdürülebilir diplomasi arıyoruz. Somut ilerleme arıyoruz" ifadelerini kullandı.