Son dakika haberi: ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
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Son dakika haberi: ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

25.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:18
Son dakika haberi: ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Son dakika haberleri... ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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