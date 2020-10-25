Son dakika haberi: ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
25.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:18
Son dakika haberleri... ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur