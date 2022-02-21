Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında
AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen ilave askerler için Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturuldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen ilave askerler için Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturuldu.