ABD, AB ve 19 ülkeden ortak bildiri: "Afganistan'daki kadın ve çocukları güvence altına alın"
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ABD, AB ve 19 ülkeden ortak bildiri: "Afganistan'daki kadın ve çocukları güvence altına alın"

ABD, AB ve 19 ülkeden ortak bildiri: 'Afganistan'daki kadın ve çocukları güvence altına alın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve 19 ülke yayınladıkları ortak bildiride, Afganistan'daki yetkili makamları kadın ve kız çocuklarının hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya çağırdı.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve 19 ülke yayınladıkları ortak bildiride, Afganistan'daki yetkili makamları kadın ve kız çocuklarının hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya çağırdı.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve 19 ülke, Afganistan'da kadın ve kız çocuklarının durumuna ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Afganistan'daki kadınlar ve kız çocuklarının, eğitim, çalışma ve hareket özgürlüğü hakları konusunda derin endişe duyuyoruz. Afganistan genelinde yetkili makamları kadınların korunmasını güvence altına almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Afgan kadınları ve kızlarının, tüm Afgan halkı gibi güven ve onur içinde yaşamayı hak ettiği ifade edilen açıklamada, "Her türlü ayrımcılık ve istismar önlenmelidir. Uluslararası toplum olarak seslerinin duyulmasını sağlamak için onlara yardım etmeye ve desteklemeye hazırız" denildi. Açıklamada, son yirmi yılda Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen hak ve özgürlüklerin gelecekte kurulacak hükümet tarafından nasıl güvence altına alınacağının yakından takip edileceği kaydedildi.

Ortak açıklama ABD, AB, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kuzey Makedonya, Yeni Zelanda, Norveç, Paraguay, Senegal, İsviçre ve Birleşik Krallık tarafından imzalandı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından en çok endişe yaşanan konulardan biri de Afgan kadınlarının durumu olmuştu. Taliban ise kadınların şeriat kuralları çerçevesinde iş ve eğitim hayatına katılabileceklerini açıklamıştı. Taliban ayrıca kadınların burka giymesinin şart olmadığını ama başörtüsünün zorunlu olacağını belirtmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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