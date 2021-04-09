Son dakika haberi | ABD, 2 savaş gemisi için Türkiye'ye bildirimde bulundu
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Son dakika haberi | ABD, 2 savaş gemisi için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Politika
Son dakika haberi | ABD, 2 savaş gemisi için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Son dakika habere göre ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışına ilişkin Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulduğu, gemilerin 5 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

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ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışına ilişkin  Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulduğu, gemilerin 5 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

Son günlerde yeniden tırmanışa geçen Rusya-Ukrayna krizinde, ABD tarafından Ukrayna'ya destek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderileceği belirtildi. Türk diplomatik kaynaklar tarafından ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" denildi. Gemilerin 14- 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp, 4- 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü belirtildi. 

1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyor.

Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar, 2014'ten bu yana aralıklarla devam ediyor. Çatışmalar son dönemde ise şiddetlendi. Ukrayna Parlamentosu, 7 yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki gelişmeler sonrası Rusya'yı 'saldırgan ülke' olarak nitelendiren yasayı onaylamıştı. Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan oluşan Üçlü Temas Grubu yürütüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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