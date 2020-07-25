Son dakika haberi... Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı

Son dakika haberlerine göre Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Abant Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda görev yapmaya başladı.

25.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:30

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Abant Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda görev yapmaya başladı.

Kış mevsiminde, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan ve yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ederek tatil yaptığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan JAK Timi, yaz mevsiminde de il genelinde bulunan tabiat parklarında görevlendirildi.

Kartalkaya'da özellikle kaybolan vatandaşlar ile yaralanan kayakçıların bulunarak güvenli bir şekilde kaldıkları otellere veya hastaneye sevk edilmesini sağlayan JAK Timi, Abant ve Yedigöller'de de vatandaşın güveni için görev yapıyor.

Özelikle turist yoğunluğunun en fazla olduğu hafta sonları bölgeye gelen JAK timi, kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Ekici, AA muhabirine, Abant ve Yedigöller bölgesinde yaralanma, mahsur kalma ve kaybolan vatandaşlara yönelik arama kurtarma faaliyetlerini 1 JAK aracı ve 1 UTV aracı ile icra ettiklerini söyledi.

Tim olarak bölgede 24 saat esasına göre çalışma yaptıklarını vurgulayan Ekici, "Her türlü arazi koşullarına göre ekipmanlarımız mevcut. Trekking, yamaç paraşütü ve kamp rotalarında devriye faaliyeti yürütülmekte." şeklinde konuştu.

Ekici, JAK Timi olarak halkın can ve mal güvenliği için her türlü hava ve arazi koşulunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Dünya
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Magazin
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Fatih Sultan Pınar Gültekin Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Huysuz Virjin Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Selçuk İnan Fatih Terim Sergen Yalçın Aziz Yıldırım
Daha Fazla Anne Muğla Beşiktaş Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 18:01:07. #1.15#
title