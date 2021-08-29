Son dakika haberi | Abana'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi | Abana'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Abana'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kastamonu Abana ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu Abana ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine Merkez Mahallesi'ne giden sağlık ekipleri, Mehmet Ürün'ün vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandığını tespit etti.

Abana Devlet Hastanesine getirilen Ürün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma sonucu İ.Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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