Son dakika haberi! Abana-Bozkurt arasında yol bakım çalışması
Son dakika habere göre Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliği ekiplerince Abana ve Bozkurt arasındaki güzergahta bakım çalışması başlatıldı.
01.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:47
Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliği ekiplerince Abana ve Bozkurt arasındaki güzergahta bakım çalışması başlatıldı.
Yolun yaklaşık 1,5 kilometrelik kısmında kış mevsimi nedeniyle hasar gören kısımları onaran ekipler, güzergahı bitümlü sıcak karışım malzeme ile kaplamaya başladı.
Şarampol bakımı da yapan ekipler, buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla yolun il merkezine doğru olan kısmında çalışmalarını sürdürecek.
Ekipler, çalışmalar süresince kara yolunu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak: AA