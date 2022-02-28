Son dakika haberi: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberine göre AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika