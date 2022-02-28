Son dakika haberi: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı. - Haberler

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Son dakika haberi: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.

Son dakika haberine göre AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Avrupa Birliği, Ukrayna, Politika, Haberler

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