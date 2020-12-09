Son dakika haberi! AB ve İngiltere liderleri Brüksel'de bir araya geldi
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Son dakika haberi! AB ve İngiltere liderleri Brüksel'de bir araya geldi

09.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:35
Son dakika haberi! AB ve İngiltere liderleri Brüksel'de bir araya geldi

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri için Brüksel'de buluştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri için Brüksel'de buluştu.

Brüksel'deki AB Komisyonu binasında gerçekleştirilen toplantıda, Von der Leyen ve Johnson, AB ile İngiltere arasında gerçekleştirilen Brexit müzakerelerindeki son durumu ele alacak.

Önceki günlerde yoğun biçimde telefon görüşmesi yapan Von der Leyen ve Johnson, ticaret anlaşması ve gelecekteki ilişkiler hakkında uzlaşmaya çalışacak.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin müzakerecisi David Frost son günlerde uzlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla yoğun görüşmeler yapıyordu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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