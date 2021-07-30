Son dakika haberi... AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını Akdeniz üzerinde görüntüledi
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Son dakika haberi... AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını Akdeniz üzerinde görüntüledi

Son dakika haberi... AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını Akdeniz üzerinde görüntüledi
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının dumanları, Avrupa Birliğinin (AB) uydusu tarafından Akdeniz üzerinde fotoğraflandı.

Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının dumanları, Avrupa Birliğinin (AB) uydusu tarafından Akdeniz üzerinde fotoğraflandı.

AB Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Twitter hesabında "günün fotoğrafı" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

"Birçok kontrol edilemeyen yangın Doğu Akdeniz'i etkiliyor." denilen mesaja iliştirilen uydu fotoğrafında, Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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