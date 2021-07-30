Son dakika haberi... AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını Akdeniz üzerinde görüntüledi

Son dakika habere göre Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının dumanları, Avrupa Birliğinin (AB) uydusu tarafından Akdeniz üzerinde fotoğraflandı.