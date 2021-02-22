AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı
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AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı

22.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:05

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da video konferansla katılacak BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım kararı başta olmak üzere yoğun bir gündemle bir araya geldi.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da video konferansla katılacak

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım kararı başta olmak üzere yoğun bir gündemle bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında Brüksel'de toplanan bakanların Navalnıy ve destekçilerinin tutuklanmasında insan hakları ihlalleri bulunduğu gerekçesiyle bazı Rus yetkililere yaptırım kararı alması bekleniyor.

Bakanlar ayrıca ordunun darbe yaptığı Myanmar'daki bazı askeri yetkililere de yaptırım kararı alacak. Venezuela'da aralık ayında yapılan ve AB'nin adil olmadığı gerekçesiyle sonucunu tanımadığı meclis seçimlerdeki rolleri nedeniyle bazı seçim görevlilerine, ayrıca insan hakları ihlalleri gerekçesiyle bazı Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulanması kararlaştırılacak.

Bakanların gündeminde İran nükleer anlaşması, Belarus, Etiyopya ve Hong Kong'daki durum ile AB'nin ortak güvenlik ve savunma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan "Stratejik Pusula" adlı belge de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Avrupalı bakanların toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak yaklaşık 2 saat boyunca görüş alışverişinde bulunacak. AB ülkelerinin bakanlarının tek tek söz alarak kendi ülkelerinin önem verdiği konularda konuşma yapması bekleniyor.

Borrell, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Blinken'ın toplantıya katılmasının transatlantik ilişkileri güçlendirme ve yenileme bakımından önemli bir fırsat olacağını söyledi.

Rusya konusunda ise çok önemli bir oturum yapacaklarını vurgulayan Borrell, Navalnıy konusunda AB ile karşı karşıya gelen Rusya'nın tavrına nasıl karşılık verileceğini belirleyeceklerini aktardı.

Borrell, "Bunu birlik içinde ve kararlı şekilde yapacağımızı ümit ediyorum." dedi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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