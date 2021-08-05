Son dakika haberi! AB, Taliban'ın yol açtığı şiddeti kınadı, "acil, kapsamlı ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB), Taliban'ın Afganistan'daki saldırılarını kınayarak, acil, kapsamlı ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Taliban'ın Afganistan'daki saldırılarını kınayarak, acil, kapsamlı ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, başta Herat vilayetindeki Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Ofisine yapılan silahlı saldırının, Laşkar Gah'daki saldırının ve müteakip çatışmaların en az 40 sivilin ölümüne yol açması olmak üzere Taliban'ın neden olduğu Afganistan genelindeki şiddetin önemli ölçüde tırmanmasının kınandığı belirtildi.

Savunma Bakanı Bismillah Muhammadi'nin Kabil'deki konutunu hedef alan saldırıda 8 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB, barışa bir şans vermek için acil, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunuyor. Bu anlamsız şiddet, Afgan vatandaşlarına büyük acılar yaşatıyor, güvenlik ve barınma arayan ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısını artırıyor. Taliban'ın askeri saldırısı, çatışmanın müzakere edilerek çözülmesine ve Doha barış sürecine yönelik beyan edilen taahhütleriyle doğrudan çelişiyor."

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin ve insan haklarının ihlal edilmesinin, ülkeyi sarsmaya devam ettiği vurgulandı.

Taliban'ın özellikle sivillerin keyfi ve yargısız infazları, kadınların alenen kırbaçlanması ve altyapının tahrip edilmesi gibi uygulamalarına dikkat çekilen açıklamada, "Bu eylemlerden bazıları savaş suçu teşkil edebilir ve soruşturulması gerekecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sorumlu olan Taliban mensuplarının hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer