Son dakika haberi... AB liderleri, 25 Şubat'ta Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak
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Son dakika haberi... AB liderleri, 25 Şubat'ta Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak

03.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:50
Son dakika haberi... AB liderleri, 25 Şubat'ta Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts'in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.

Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak'ta Kovid-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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