Son dakika haberi | AB liderler zirvesinden Belaruslu yöneticilere yaptırım kararı çıktı
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Son dakika haberi | AB liderler zirvesinden Belaruslu yöneticilere yaptırım kararı çıktı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı aldı.

Son dakika haberi | AB liderler zirvesinden Belaruslu yöneticilere yaptırım kararı çıktı
19.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:29

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı aldı.

AB liderleri, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan seçimler ve sonrasındaki protesto gösterilerine yapılan müdahaleyi konu alan videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Zirve sonrasındaki basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Belarus halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu, halkın taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Seçimleri "özgür ve adil" olmadığı için tanımadıklarını belirten Michel, seçimlerden sonraki şiddetin sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Michel, "AB, seçimlerde hile yapan ve göstericilere uygulanan şiddetin sorumlularından hatırı sayılır miktarda kişiye yaptırım uygulayacak." dedi.

AB'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yapılan diyalog çağrısını desteklediğini dile getiren Michel, bunun için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Michel, "Belarus halkına sesleniyoruz. Sizin yanınızdayız, demokratik haklarınızı ifade etme özgürlüğünüzü, ayrıca demokratik, barış içinde, müreffeh geleceğinizi destekliyoruz." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Belarus halkının cesaretinden etkilendiklerini belirterek, Belarusluların gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, demokratik haklarını ifade edebilmeyi ve seçimlerin yenilenmesini istediğini hatırlattı.

"Temel haklarını talep eden Belarus halkının yanındayız." ifadesini kullanan von der Leyen, "yönetimin barışçıl ve demokratik şekilde değişimine eşlik etmeye hazır olduklarını" söyledi.

Von der Leyen, Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayıracaklarını aktardı.

Zirvede Doğu Akdeniz de gündeme geldi

Michel, zirvede, Doğu Akdeniz konusunun da bazı liderler tarafından gündeme getirildiğini kaydetti.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile tam dayanışma vurgusu yapan Michel, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri hakkında daha önce açıklamalar yaptıklarını anımsatarak, "Eylül sonunda yapılacak toplantımızda bu konuyu yeniden ele alma konusunda mutabık kaldık. Tüm seçenekler masada olacak." dedi.

Aynı konu hakkında bir soru üzerine NATO ile de temasta olduklarını, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu anlatan Michel, AB üyeleriyle temasları sürdürdüğünü, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşerek konuyu ele aldığını belirtti.

"Seçeneklerden en önemlisi diyalog isteği"

Von Der Leyen ise Doğu Akdeniz hakkında, Türkiye ile AB'nin fırsatları, iş birliğini ve aynı zamanda anlaşmazlıkları da içeren uzun bir geçmişi bulunduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, "Türkiye ilişkiler sadece dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısında değil, sonrasındaki AB Konseyi toplantısında da görüşülecek. AB Konseyi Başkanının da söylediği gibi tüm seçenekler masada olacak. Bunlardan en önemlisi tüm taraflardaki sorun çözme ve diyalog isteği. Sorunlarımızı, anlaşmazlıklarımızı birlikte çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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