AB Liderler Zirvesi 24-25 Haziran'da Brüksel'de
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AB Liderler Zirvesi 24-25 Haziran'da Brüksel'de

AB Liderler Zirvesi 24-25 Haziran'da Brüksel'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AB Liderleri, 24-25 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek.

AB Liderleri, 24-25 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Liderleri 24-25 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek. Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Covid-19, ekonomik toparlanma, göç konularının yanı sıra Türkiye ve Rusya ile ilişkileri ele alacağı aktarıldı. Konsey'de, liderlerin epidemiyolojik ve aşı durumunu değerlendireceği ve Covid-19 salgınıyla başa çıkmak için koordinasyon çabalarının sürdürüleceği belirtilerek, AB içinde serbest dolaşım hakkının önündeki engellerin ele alınacağı açıklandı.

Ekonomik toparlanma

AB liderlerinin, 750 milyar fonluk yeni nesil AB'nin uygulanmasının mevcut durumunu değerlendirecekleri ve Euro bölgesinin ekonomi politikasını da görüşmeleri bekleniyor. AB liderlerinin ayrıca, Covid-19 krizi sonrasında Euro bölgesi için ekonomik zorlukları ele alması ve Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliği konusunda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmesi planlanıyor.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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