Son dakika haberi... AB, Libya'daki ateşkesten memnun
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Son dakika haberi... AB, Libya'daki ateşkesten memnun

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından duyurulan ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Son dakika haberi... AB, Libya'daki ateşkesten memnun
22.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:13

Avrupa Birliği (AB), Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından duyurulan ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 üye ülke adında yaptığı açıklamada, kararın yapıcı bir adım olduğunu ve Libyalı liderlerin mevcut durumun üstesinden gelme konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı. Borrell, "Libya'da sağlanan anlaşmayı, Berlin süreci çerçevesinde müzakerelerin başlatılması, tüm askeri faaliyetlere son verilmesi ve yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri prensipleri uyarınca destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'daki tüm tarafları anlaşma prensiplerini somut adıma çevirmeye davet eden Borrell, aynı zamanda petrol altyapısına yönelik ablukanın kaldırılmasını da not ettiklerini kaydetti.

AB'nin Birleşmiş Milletler ve tüm Libyalıları güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatan Borrell, "Libya halkının egemen, istikrarlı ve birlik içinde refah düzeyini artıran bir ülke inşa etme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." vurgusunda bulundu.

Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac, dün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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