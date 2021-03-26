Son dakika haberi: AB, Libya'da uluslararası tanınırlığı olmayan eski hükümetin başbakanına yaptırımları kaldırıyor
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Son dakika haberi: AB, Libya'da uluslararası tanınırlığı olmayan eski hükümetin başbakanına yaptırımları kaldırıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: AB, Libya'da uluslararası tanınırlığı olmayan eski hükümetin başbakanına yaptırımları kaldırıyor

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB), Libya'da uluslararası tanınırlığı olmayan eski Milli Genel Kongre'ye bağlı Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Halife el-Guveyl'e yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldı.

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Avrupa Birliği (AB), Libya'da uluslararası tanınırlığı olmayan eski Milli Genel Kongre'ye bağlı Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Halife el-Guveyl'e yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 2016'dan beri AB'nin yaptırımlar listesinde bulunan Guveyl'e yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması tedbirleri, 2 Nisan'da sona erecek.

Guveyl, Libya'da barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit eden eylemlerdeki veya siyasi geçişin başarılı şekilde tamamlanmasına yönelik engellerdeki rolü nedeniyle AB'nin yaptırım listesinde bulunuyordu.

Konsey açıklamasında, AB'nin yaptırımlarının politikalarda veya faaliyetlerde değişim yaratmayı hedeflediği, bunun karşılanması durumunda yaptırım listesinin güncellendiği vurgulandı.

AB daha ekim ayında da Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile uluslararası tanınırlığı olmayan eski Milli Genel Kongre Başkanı Nuri Ebu Sehmeyn'e yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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