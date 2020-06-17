Son dakika haberi! AB, FCA ve PSA birleşmesine yönelik soruşturma başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! AB, FCA ve PSA birleşmesine yönelik soruşturma başlattı

Son dakika haberleri... AB, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde bulunduran PSA'nın birleşme teklifine yönelik soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! AB, FCA ve PSA birleşmesine yönelik soruşturma başlattı
17.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:15

AB, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde bulunduran PSA'nın birleşme teklifine yönelik soruşturma başlattı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu, otomobil şirketleri Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot Societe Anonyme (PSA) hakkında Avrupa Birleşme Yönetmeliği uyarınca birleşme teklifini değerlendirmek için ayrıntılı bir soruşturma başlattı" ifadeleri kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager anlaşmayı onaylamadan önce rekabet hukukuna göre birleşmenin inceleceğini, ticari araç sektöründeki rekabeti olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin değerlendireceğini ifade etti. Vestager, Fiat Chrysler ile PSA'nın sektördeki birçok AB ülkesinde zaten lider konumda olduğunu, birleşmenin rekabeti azaltabileceğini belirtti.

Öte yandan AB Komisyonu 8 Mayıs'ta birleşme hakkında bilgilendirilmişti. 22 Ekim'den önce işleme onay verilip verilmeyeceği konusunda karar verilmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti Haber
3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Haber
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Ajda Pekkan Demet Akalın Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! AB, FCA ve PSA birleşmesine yönelik soruşturma başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 00:39:25. #1.14#
title