Son dakika haberi | AB dışişleri bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | AB dışişleri bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak

Son dakika haberi | AB dışişleri bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmasının ardından artan gerilimi konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmasının ardından artan gerilimi konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Gayriresmi toplantının gündeminde birçok başlık bulunmasına rağmen ağırlıklı konuyu Rusya ve Ukrayna oluşturacak. Rus ordusunun Ukrayna sınırıyla Kırım'daki askeri hareketliliği ve yığınağı son bir haftada Avrupa ülkelerinde ve NATO tarafından endişeyle karşılanıyor.

Ukrayna'nın savunma ve dışişleri bakanları da geçen hafta AB kurumları ve NATO ile temaslarda bulunarak durum değerlendirmesi yapmış, Rusya'ya karşı destek istemişti.

AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısına da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bağlanacak ve bakanlara son durumu anlatacak.

Toplantıya başkanlık edecek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesindeki açıklamasında, bugünkü toplantıda ayrıca cezaevinde sağlığı kötüleşen tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumunu da ele alacaklarını söyledi.

Tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlayan Navalnıy'a acilen istediği yardımın verilmesi gerektiğini belirten Borrell, Rus muhalifin sağlığından ve hayatından Rus makamlarının sorumlu olduğunu ifade etti.

Toplantıda Rusya ve Ukrayna dışında isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Etiyopya'daki durum da bakanların masasında olacak.

Borrell, Etiyopya hükümetinin askerlerini çekme sözünü tutmadığını, bu toplantıda olmasa da sonrakilerde dışişleri bakanlarının Etiyopya konusunda bir karar almasını beklediğini söyledi.

AB dışişleri bakanları toplantısında Gürcistan'daki siyasi kriz, Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırıları nedeniyle yaşanan kriz, Myanmar'da ordunun darbesi sonrasındaki durum ve İran ile Batılı güçler arasındaki nükleer anlaşmaya ABD'nin dönmesi konusunda yürütülen diplomatik çabalar da ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Nikos Dendias Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ryan Babel Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | AB dışişleri bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:33:56. #1.15#

title