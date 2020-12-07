AB dışişleri bakanları toplandı (2)
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AB dışişleri bakanları toplandı (2)

07.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:06

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile ilişkilerin de içinde bulunduğu geniş gündemle bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile ilişkilerin de içinde bulunduğu geniş gündemle bir araya geldi.

Brüksel'deki toplantıda resmi gündem maddelerini Gürcistan'da seçimlerden sonraki durum, Venezuela'da yasama meclisi seçimi, ABD'deki başkanlık seçimi sonrasında AB-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin görüş alışverişi, AB'nin insan haklarına bağlı yaptırım mekanizması, Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının getirdiği sonuçlar, AB'nin stratejik özerkliği ve Türkiye ile ilgili gelişmeler oluşturuyor.

AB üyesi ülkelerin 1 Ekim'de yaptığı zirvede alınan karar gereği AB-Türkiye ilişkileri hakkında ayrıntılı görüşmelerin 10 Aralık'ta başlayacak zirve toplantısında ele alınması bekleniyor.

Zirve öncesinde AB dışişleri bakanlarının da liderlerin tartışmasına yön verecek çerçeveyi bugünkü toplantıda belirlemesi planlanıyor.

AB yetkilileri, Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda bekledikleri adımları görmediklerini düşünüyor. AB'nin Türkiye'den ayrıca Kıbrıs, Dağlık Karabağ, Libya, Suriye gibi konularda da beklentileri bulunuyor. AB'nin beklediği adımları görmemesi nedeniyle Türkiye'ye kısıtlayıcı tedbir uygulayıp uygulamayacağına AB liderlerinin zirve toplantısında karar vereceği öngörülüyor.

AB, son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını bitirerek Antalya Limanı'na dönmesini olumlu gelişme olarak gördüklerini ancak Türkiye ile ilişkilerdeki durumu tek bir eylemle değil genel eylem ve söylemlere göre değerlendireceklerini açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıya girişinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye ile AB arasında diyaloğun geliştirilmesine çaba sarf ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğrudan görüşmelerin olmadığını hatırlattı.

Maas, Türkiye'nin provokasyon içeren tutumda bulunduğunu ileri sürerek, "Bunların ne gibi sonuçları olacağına bakacağız." dedi.

Maas ayrıca gelecekte ağır insan hakları ihlalleri yapan ülkelere yaptırım uygulanıp uygulanmamasını ele alacaklarını belirterek, "Bu bizim dönem başkanlığımızdaki en büyük çabalarımızdan biri." diye konuştu.

AB-ABD ilişkilerine değinen Maas, "ABD'deki Joe Biden dönemi ile kullanılması gereken birçok fırsat var. AB'nin sorumluluk alabileceği kısımlar nelerdir, ABD ile iş birliği konusunda neler yapılabilir, bunlara bakacağız." ifadesini kullandı.

AB dışişleri bakanları toplandı (2)
AB dışişleri bakanları toplandı (2)
AB dışişleri bakanları toplandı (2)
AB dışişleri bakanları toplandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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