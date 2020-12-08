Son dakika haberi... AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı
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Son dakika haberi... AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:08
Son dakika haberi... AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, ABD ile ilişkiler, Hong Kong durum ve Venezuela'daki seçim gibi konuları görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, ABD ile ilişkiler, Hong Kong durum ve Venezuela'daki seçim gibi konuları görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarından oluşan AB Dışişleri Konseyi toplantısı başladı. Toplantının girişinde kısa bir basın açıklaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ele alınacak güncel konular hakkında bilgiler verdi. Borrell, ABD ile ilişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesi çalışmalarının ana gündem maddesi olduğunu bildirdi. Borrel; "Bugün Dışişleri Bakanları Konseyi Transatlantik ilişkiler konusunu görüşecek. AB Komisyonu ve AB Dış Eylem Servisi (EEAS) tarafından hazırlanan ve ABD ile ilişkilerde yeni bir başlangıç hedefleyen paket ele alınacak. Bu paketle özellikle ekonomi odaklı iyi ilişkiler geliştirilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Brüksel'de AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının bizzat katıldığı toplantıda ayrıca İnsan hakları paketi, Kafkaslardaki durum, Hong Kong ve Venezuela'daki seçimler gibi konuların da ele alınacağını bildiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB'nin demokratik denetim amacıyla bir gözlemci heyeti görevlendirmeyi istediğini bildirdi.

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları, AB'nin bu konuda alacağı tavır ve AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi beklenen konuların da ele alınması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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