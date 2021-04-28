Son dakika haberi: AB'den yatırım firmalarına kartel cezası
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Son dakika haberi: AB'den yatırım firmalarına kartel cezası

Son dakika haberi: AB'den yatırım firmalarına kartel cezası
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB), yatırım firmaları Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın tahvil ticaretinde kartel oluşturduğunu, 3'ünün 28 milyon avronun üzerinde para cezası aldığını, 1'inin ise karteli ifşa ettiği için ceza almaktan kurtulduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), yatırım firmaları Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın tahvil ticaretinde kartel oluşturduğunu, 3'ünün 28 milyon avronun üzerinde para cezası aldığını, 1'inin ise karteli ifşa ettiği için ceza almaktan kurtulduğunu duyurdu.

AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın Avrupa'daki ikincil piyasalarda dolar cinsinden devlet tahvilleri ticaretinde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

Söz konusu 4 yatırım firmasının tahvil alım satım stratejilerinde gizli anlaşma yaptıkları, hassas bilgileri paylaştıkları ve fiyatları koordine ettikleri belirtilen açıklamada, kartelin Avrupa'daki finans piyasalarını zarara uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu davranışların AB rekabet kurallarına aykırı olduğuna işaret edilerek, Bank of America Merrill Lynch'in 12 milyon 642 bin avro, Credit Suisse'in 11 milyon 859 bin avro, Credit Agricole'nin 3 milyon 993 bin avro para cezasına çarptırıldığı, Deutsche Bank'ın ise karteli ifşa ettiği gerekçesiyle para cezası almadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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