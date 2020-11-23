Son dakika haberi! AB'den düşük gelirli ülkelere borç yardımı

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon avro kaynak sağlanacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon avro kaynak sağlanacağını bildirdi.

AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) salgının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla kurduğu Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na (CCRT) katkıda bulunulacağını açıkladı.

Açıklamada, AB'nin söz konusu fona düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon avro katkı sağlayacağı kaydedildi.

Böylece, aralarında Afganistan, Burkina Faso, Etiyopya, Haiti, Tanzanya, Nepal, Yemen ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu düşük gelirli 29 ülke salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker