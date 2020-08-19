Son dakika haberi! AB'den Belarus'a yaptırım kararı: "Seçim sonuçlarını tanımıyoruz"
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Son dakika haberi! AB'den Belarus'a yaptırım kararı: "Seçim sonuçlarını tanımıyoruz"

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği (AB) Konseyi gerçekleştirdiği toplantıda Belarus, Doğu Akdeniz ve Mali'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Son dakika haberi! AB'den Belarus'a yaptırım kararı:
19.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:10

Avrupa Birliği (AB) Konseyi gerçekleştirdiği toplantıda Belarus, Doğu Akdeniz ve Mali'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. Toplantı sonrası Belarus yönetiminden bazı kişilere yaptırım uygulanması kararı alınırken, "9 Ağustos seçimleri ne özgür ne de adildi, bu yüzden sonuçları tanımıyoruz" denildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tansiyon düşmüyor. Ülkede muhalefet kanadının seçimlere yönelik tepkisi ve sokaklardaki protestolar devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda Belarus, Doğu Akdeniz ve Mali'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. Toplantıda AB Konseyi tarafından alınan kararlara ilişkin sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "AB, Belarus'taki gelişmeleri çok yakından ve artan bir endişeyle takip ediyor. 9 Ağustos seçimleri ne özgür ne de adildi, bu yüzden sonuçları tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Belarus halkının geleceklerini belirleme hakkı var. Avrupa Konseyi üyeleri, temel demokratik haklarını kullanma arzularında Belarus halkıyla açık dayanışma içinde olduklarını ifade ederler" denildi.

PROTESTOCULARA GÖSTERİLEN ŞİDDETE KINAMA

Sonuç bildirisinde ayrıca, "Avrupa Konseyi üyeleri, barışçıl protestoculara devlet yetkilileri tarafından sergilenen orantısız ve kabul edilemez şiddeti kınamaktadır. Şiddetten kaçınılmalı ve yasa dışı olarak gözaltına alınanların tümü derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Siyasi geçiş tartışmalarına katılan sivil toplum ve muhalefet aktörleri, keyfi tutuklamalar ve şiddetten korunmalıdır. AB, iddia edilen tüm suistimaller hakkında eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma bekliyor" denildi.

"AB YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Bildiride AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım uygulayacağı da bildirildi. Söz konusu durum ile ilgili, "AB, kısa süre içinde şiddet, baskı ve seçim sonuçlarının tahrif edilmesinden sorumlu önemli sayıda kişiye yaptırım uygulayacak" ifadeleri kullanıldı.

Belarus yönetimine yeniden çağrıda bulunulan bildiride, "Belarus yetkililerini şiddete son vererek, gerginliği azaltarak ve kapsayıcı bir ulusal diyalog yoluyla krizden çıkmanın bir yolunu bulmaya çağırıyoruz. Yalnızca bağımsız ve özgür medya ve güçlü bir sivil toplum tarafından desteklenen barışçıl ve demokratik bir süreç sürdürülebilir çözümler sağlayabilir" denildi.

"Üçüncü devletler dahil tüm taraflar böyle bir süreci desteklemelidir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Durumu yakından takip etmeye ve krizin barışçıl yoldan sonlandırılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olacağız. AB, Belarus'taki diyalog için AGİT önerilerini tam olarak desteklemektedir ve bunları ilerletmek için yardım sağlamaya hazırdır" denildi.

AB DOĞU AKDENİZ KONUSUNU EYLÜL'E ERTELEDİ

Sonuç bildirisinde ayrıca ele alınan diğer bir konu olan Doğu Akdeniz'e değinildiği, ancak konunun Eylül ayında detaylıca ele alınacağı bildirildi. AB Konseyi toplantısında askeri darbenin yaşandığı Mali'deki olayların da ele alındığı belirtilerek, "Mali'deki olaylar derin endişe kaynağıdır. Tüm bölge ve terörizmle mücadelede istikrarı bozucu bir etkiye sahip olabilir. AB, alıkoyulanların derhal serbest bırakılması ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması çağrısında bulunuyor" denildi. AB'nin Afrikalı ve uluslararası ortaklarla tam koordinasyon içinde çalışmakta olduğu belirtilerek, "AB, ECOWAS'ın Mali halkının istekleri doğrultusunda bir çözüm bulma çabalarını desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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