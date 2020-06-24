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Son dakika haberi... AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar avro olmasını teklif etti.

Son dakika haberi... AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı
24.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:54

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar avro olmasını teklif etti.

AB Komisyonu, 2021 yılı bütçe taslağı teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, AB'nin 2021 yılı bütçesinin toplam boyutu 166,7 milyar avro olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçeye entegre biçimde kurtarma fonu kurulacak.

Fonla, AB üyesi ülkelere 211 milyar avro hibe ve 133 milyar avro da kredi verilecek.

Bütçenin 55,2 milyar avroluk kısmı Ortak Tarım Politikası'na (CAP), 47,2 milyar avro da bölgesel kalkınma amaçlı uyum programlarına aktarılacak.

Sürdürülebilir altyapı yatırımlarını desteklemek için yaklaşık 10 milyar avro, iklim hedeflerine uyum için 9,5 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 17,3 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar avro, yeni sağlık programına 1,2 milyar avro, insani yardımlara 2,8 milyar avro, komşuluk, kalkınma ve uluslararası iş birliğine de 15,4 milyar avro bütçeden kaynak sağlanacak.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin liderleri, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere 17-18 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.

AB bütçesi hakkında

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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