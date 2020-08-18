Son dakika haberi... AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan İl Jandarma Komutanı Kutlu'ya ziyaret
Son dakika gelişmesine göre Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İl Jandarma Komutanlığına atanan albay Aydın Kutlu'yu ziyaret etti.
18.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:02
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İl Jandarma Komutanlığına atanan albay Aydın Kutlu'yu ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, yeni görevinde albay Kutlu'ya başarılar diledi.
Albay Kutlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yalçıntaş, ziyaretin sonunda AA'nın foto muhabirlerince, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Aydın Kutlu'ya hediye etti.
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Kaynak: AA