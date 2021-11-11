Son dakika haberi! AA'nın savaş muhabirliği kursiyerleri uygulamalı eğitimlerle güçleniyor

Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor.

Yerli ve yabancı 21 basın mensubu kursiyer, alanında uzman isimler tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak sahada eğitiliyor.

"Olağanüstü hallerde teknoloji ve bilgi iletim güvenliği" konusunda eğitim alan kursiyerler, kriz ortamlarında hazırladıkları haberler i güvenli bir şekilde merkezlerine gönderebilmeleri için yapılabilecekler konusunda bilgilendirilirken, "Sığınmacılar ve mülteci kampları", "Savaş Teorisi ve Terminolojisi", "İkna stratejileri ve algı" gibi konularda da teorik ders aldı.

Kursiyerlere, toplumsal olaylara müdahale sırasında veya görev başındayken engellemelerle karşılaştıklarında, kendilerini ve ekipmanlarını korumalarına yönelik uygulamalı eğitim de veriliyor.

Kesikköprü Barajı'nda suda hayatta kalma dersi alan kursiyerler, aldıkları teorik eğitimin ardından, günlük kıyafetleriyle baraj suyuna girerek görev esnasında suya düştüklerinde yüzme bilmemelerine rağmen nasıl kurtulabileceklerine dair bilgilendirildi.

Kış aylarında suya düşmeyle meydana gelebilecek hipotermi (vücut sıcaklığının 35 santigrat derece altına düştüğü acil tıbbi durum) konusunda uyarılan ve buna yönelik de detaylı olarak eğitilen kursiyerlerin suda hayatta kalma dersi için herhangi bir riske karşı ambulans ve balık adamlar da hazır bekledi.

Kursiyerler, araç güvenliği ve ileri sürüş tekniklerine dair teorik ve uygulamaları derslerde, sürüş güvenliği, ıslak zeminde araç kullanımı ve riskli yerlerde araçla yapılabilecek ani manevralar konularında eğitimden geçirildi.

Eğitimin ilerleyen günlerinde kursiyerleri en çok zorlayan ders ise Özel Harekat Polisleri tarafından verilen intikal, pusu, pusudan korunma, sığınak yapma, soğuktan korunma, rehin alınma dersleri oldu.

Savaş ve kriz bölgelerinde çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda eğitilen kursiyerler, bir gece Elmadağ'a yaya olarak ağır teçhizat ve teknik ekipmanlarıyla intikal etti. Geceyi dağda mevzilere bölünerek geçiren ve sıralı nöbet tutan kursiyerler, sabah yine yaya olarak Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'ne intikal etti.

Kursiyerlere, bu eğitimin devamında terör örgütlerince hazırlanan bomba düzeneklerine yakalanmama, riskli bölgelerde kendisi, ve ekip arkadaşlarının güvende olmasını sağlama, yaralandıklarına ilk yardımı yapabilme konularında bilgi verildi.

Bir günlerini AFAD Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde geçiren kursiyerler, doğal afetlerde çalışırken nelere dikkat etmelerine dair teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirildi.

AFAD personeliyle helikoptere binen kursiyerlere, biniş ve inişler ile helikopter içinde hareket ederken uyulması gereken kurallar aktarıldı.

Kursiyerlere, Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde bomba çeşitlerini tanıtıldıktan sonra uygulama alanında patlayıcıların etkisi gösterildi. Kursiyerler, alanda çalışırken bombayla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Eğitime katılan kursiyerler yaşadıkları deneyimleri aktarırken, eğitim, teorik ve uygulamalı olarak devam edecek.