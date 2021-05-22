Son dakika haberi | A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan A Milli Takım'da futbolcular ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan A Milli Takım'da futbolcular ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı.

EURO 2020 öncesinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de kamp çalışmalarına başlayan A Milli Takım, teknik heyet ve oyuncular Covid-19 aşısı yaptırdı. Serik Devlet Hastanesi'ne gelen futbolculardan; Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Umut Meraş ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafile 2'nci doz Alman Biontech aşılarını yaptırdı. Kafilenin dışında 2 gün önce de Cengiz Ünder'in hastaneye gelerek aşısını yaptırdığı öğrenildi.A Milli Takım kafilesini Serik Devlet Hastanesi'nde Başhekim Hüsnü Yusuf Kara karşılayarak, yardımcı oldu. Hastaneye toplu olarak gelen kafile aşı sonrası araçlara binerek kamp yaptıkları otele döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç