Son dakika haberi: 94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı Son dakika haberi... 94.'sü düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' adlı safkan, 2 dakika 30 saniye 18 saliselik derecesiyle kazandı.

94.'sü düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' adlı safkan, 2 dakika 30 saniye 18 saliselik derecesiyle kazandı. Atın jokeyi Ahmet Çelik ise üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nda birinci olmayı başardı ve kendi rekorunu geliştirdi.

Atçılığın derbisi olarak anılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu, 94. kez düzenlendi. Veliefendi Hipodromu'nda korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak yapılan koşuyu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı İbrahim Hayati Selvi ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı izledi.

94. Gazi Koşusu'na 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katıldı. Çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşulan yarışı, 2.30.18'lik derecesiyle 'Call To Victory' adlı safkan ilk sırada tamamladı. 'Call To Victory' isimli atın jokeyi Ahmet Çelik ise üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nda birincilik elde ederek kendisine ait olan bu rekoru geliştirdi. Koşuda ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle 'Lord Of Game', üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle 'Kingsman' elde etti.

Kazanan atın sahibi, 2 milyon 958 bin 375 lira kazandı

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "Call To Victory", sahibine 2 milyon 958 bin 375 lira kazandırdı. Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi. 94. Gazi Koşusu'nu kazanan "Call To Victory" adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile toplam 2 milyon 958 bin 375 lira verildi.

Ahmet Çelik üst üste 6. kez kazandı

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazandı. Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey olma unvanını geliştirdi. 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu'nu da 'The Last Romance' adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı da birinci sırada bitirmeyi başardı.

Jokey Ahmet Çelik: "Rahat bir yarış çıkardım"

Ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden alan jokey Ahmet Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok gururlu olduğunu belirten Çelik, "Yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kazanmak çok anlamlı. İki zaferi birlikte kazandığım için çok mutluyum. Duygularla anlatılamaz. Bu yarışta stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Gazi Koşusu'nu üst üste 6. kez kazandım. Üzerimde herhangi bir baskı yoktu. Rahat bir yarış çıkardım. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

94. Gazi Koşusu'nda birinci olan 'Call To Victory' adlı atın sahibi Ayşegül Kurtel ise "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zafere ulaşmamız çok anlamlı. Muhteşem bir ekibe sahibiz. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA