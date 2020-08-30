HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi: 94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı

Son dakika haberi... 94.'sü düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' adlı safkan, 2 dakika 30 saniye 18 saliselik derecesiyle kazandı.

Son dakika haberi: 94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı
30.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:54

94.'sü düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' adlı safkan, 2 dakika 30 saniye 18 saliselik derecesiyle kazandı. Atın jokeyi Ahmet Çelik ise üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nda birinci olmayı başardı ve kendi rekorunu geliştirdi.

Atçılığın derbisi olarak anılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu, 94. kez düzenlendi. Veliefendi Hipodromu'nda korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak yapılan koşuyu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı İbrahim Hayati Selvi ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı izledi.

94. Gazi Koşusu'na 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katıldı. Çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşulan yarışı, 2.30.18'lik derecesiyle 'Call To Victory' adlı safkan ilk sırada tamamladı. 'Call To Victory' isimli atın jokeyi Ahmet Çelik ise üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nda birincilik elde ederek kendisine ait olan bu rekoru geliştirdi. Koşuda ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle 'Lord Of Game', üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle 'Kingsman' elde etti.

Kazanan atın sahibi, 2 milyon 958 bin 375 lira kazandı

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "Call To Victory", sahibine 2 milyon 958 bin 375 lira kazandırdı. Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi. 94. Gazi Koşusu'nu kazanan "Call To Victory" adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile toplam 2 milyon 958 bin 375 lira verildi.

Ahmet Çelik üst üste 6. kez kazandı

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazandı. Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey olma unvanını geliştirdi. 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu'nu da 'The Last Romance' adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı da birinci sırada bitirmeyi başardı.

Jokey Ahmet Çelik: "Rahat bir yarış çıkardım"

Ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden alan jokey Ahmet Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok gururlu olduğunu belirten Çelik, "Yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kazanmak çok anlamlı. İki zaferi birlikte kazandığım için çok mutluyum. Duygularla anlatılamaz. Bu yarışta stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Gazi Koşusu'nu üst üste 6. kez kazandım. Üzerimde herhangi bir baskı yoktu. Rahat bir yarış çıkardım. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

94. Gazi Koşusu'nda birinci olan 'Call To Victory' adlı atın sahibi Ayşegül Kurtel ise "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zafere ulaşmamız çok anlamlı. Muhteşem bir ekibe sahibiz. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Ekonomi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Yaşam
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu 3. Sayfa
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Spor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi 3. Sayfa
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya uyarıyla yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya uyarıyla yanıt verdi
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatih Dönmez Berat Albayrak Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hakan Ural Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Malcolm Thomas Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 18:59:45. #1.14#
title