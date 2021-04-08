Son dakika haberi! 9 aylık yaşam savaşını kaybeden İzmirli asker şehit oldu
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Son dakika haberi! 9 aylık yaşam savaşını kaybeden İzmirli asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! 9 aylık yaşam savaşını kaybeden İzmirli asker şehit oldu

Edinilen son dakika haberine göre Geçtiğimiz Temmuz ayında Mersin'in Mut ilçesinde asker taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden helikopterle memleketi İzmir'de tedavisine devam edilen er Yasin Keser, 9 aylık yaşam savaşını kaybederek şehit düştü.

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Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Geçtiğimiz Temmuz ayında Mersin'in Mut ilçesinde asker taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden helikopterle memleketi İzmir'de tedavisine devam edilen er Yasin Keser, 9 aylık yaşam savaşını kaybederek şehit düştü.

Kaza, 27 Temmuz 2020 tarihinde Mersin'in Mut ilçesinde meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı Mercedes Travego model otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkiinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada 5 asker şehit olmuştu. Meydana gelen kazada yaralanan er Yasin Keser'in tedavisi İzmir'de sürmekteydi.

Bu sabah acı haber geldi

İzmirli er Yasin Keser'den bu sabah acı haber geldi. 9 aydır yaşam savaşı veren Er Keser, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybederek şehit oldu. İzmirli askerin şehadeti yakınlarını yasa boğarken, evine de şehit ateşi düştü.

Cenaze yarın

Öte yandan, şehit Yasin Keser için yarın öğle namazını müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören yapılacağı öğrenildi. Şehidin cenazesi törenin ardından Pınarbaşı 1'inci köy mezarlığında toprağa verilecek. - İZMİR

Son dakika haberi! 9 aylık yaşam savaşını kaybeden İzmirli asker şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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